魚座・女性の運勢

自分自身の過去に起因する問題や不安感を打破するため、正しい判断と行動ができそうなとき。いまの魚座は「自分のなかで強いて言うと何がダメか」がはっきりわかっているのでしょう。ただこれまでは「わかっていても対処できなかった」けれど、ついにそれができるのがいまです。自分でそれが必要だと思うなら、ダイレクトにいきましょう（荒療治可）。ただ効果は絶大でおおいに解放された気持ちになれるはず。自分に中途半端に甘くならないように。今後は次第に社会運が上がってきそう。挑戦心も俄然上がってきそうですが、そのぶんプライベートは混乱気味に。ここをどうバランスを取って進むかが、今後のカギになりそうです。

魚座・男性の運勢

まさに「過去の自分に向き合う」なイメージのとき。現在の魚座は、これまでの自分が抱えてきた問題、不安感や傷に向き合う用意ができているのでしょう。それなりに厳しい状況かもしれませんが、自分でそれが必要だと感じるならやりましょう。やった甲斐は間違いなくあるはずなので、変な楽観論に（やらなくても平気）に流されないで。ここで確実な手ごたえを得、今後は社会面で新しい可能性を追いたくなりそう。頭も冴える時期ですが、社会面が活発になると家族関係を含めたプライベートは混乱してくるかも。突っ走りすぎないようにしたほうがいいでしょうね。