May J.、SEXY猫コスプレで美背中大胆披露「着こなしが完璧」「妖艶」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】歌手のMay J.が10月31日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】May J.、美スタイル際立つ大胆コスプレ姿
May J.は「Happy Halloween」とコメントし、TBS系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（毎週金曜よる7時〜）に出演時に披露した、猫耳と尻尾を付けた黒猫コスプレ姿を投稿した。着用した黒ジャケットは背中と肩が大きく開いたデザインで、美しい背中のラインが際立った。
この投稿に、ファンからは「黒猫スタイル可愛すぎる」「背中の開き方がセクシー」「スタイル抜群」「美しい」「妖艶」「着こなしが完璧」「大人のコスプレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
