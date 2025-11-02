今井華「令和の最新技術使ってロングヘア」雰囲気ガラリな姿に反響「似合いすぎ」「自然」
【モデルプレス＝2025/11/02】タレントの今井華が11月2日、自身のInstagramを更新。エクステ後のロングヘアーを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳タレント「別人級」と話題のイメチェン姿
今井は「いつになっても伸びないので 令和の最新技術使ってロングヘアー」「羽エクステ、凄い」とコメントし、エクステしてロングヘアーにしたことを報告。髪の色はそのままに、肩くらいの長さから、胸に届く長さにヘアチェンジした姿を披露した。ミニ丈のキャミソールに軽く巻いたロングヘアーが映えている写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「エクステとは分からない自然さ」「似合いすぎてびっくり」「別人級」「憧れる長さ」「ツヤツヤで光ってる」「令和の技術すごすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆今井華、ロングヘアー姿披露
◆今井華の投稿に反響
