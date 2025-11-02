本当は嫌々IDを交換しました…「脈なし」LINEの特徴９パターン
LINEのIDを交換したからといって、相手に受け入れられたと思うのはまだ早いかもしれません。「実は嫌々交換した」という女性の本音を見抜くには、LINEでの態度を慎重に観察する必要があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性117名に聞いたアンケートを参考に「本当は嫌々IDを交換しました…『脈なし』LINEの特徴」をご紹介します。
【１】「携帯を落とした」など、信じがたいトラブルが頻発する
「嘘っぽい言い訳はしたくないんだけど…」（10代女性）というように、「返信できなかった理由」が極端な場合、見込み薄と考えたほうがいいかもしれません。一度で見切りをつける必要はありませんが、二度目があったらそこが引き際と心得ましょう。
【２】「今日も残業」など、忙しいアピールが激しい
「ここまで言ったら察してほしい（苦笑）」（20代女性）というように、出し抜けに「仕事が大変」などと言いだす女性は、単にウザいと思っているだけかもしれません。「落ち着いてから改めて連絡しようか」などと切り出しても反応が鈍ければ、あまり期待しないほうがいいでしょう。
【３】いつまでたっても打ち解けた感のない敬語である
「親しい感じにならないように気をつけます」（20代女性）というように、文体を硬く保つことで心の距離を表現する女性もいるようです。ただし、自分が年上の場合は礼儀として敬語を使われることもあるので、やりとりが続くなら気にしすぎる必要はないでしょう。
【４】返信が一日に一回程度と極端に少ない
「返事をしないのは悪いから…」（20代女性）というように、失礼にあたらないギリギリのラインを狙って、マナーとして返信するケースです。単に「忙しい時期」という不幸な偶然もあるので、ときどき長い文章が返ってくる場合は、少しの間様子を見てみましょう。
【５】「あまりLINEをしない」と言い訳をする
「LINE好きだと思われて、メッセージがたくさん来たら困る！」（10代女性）というように、先制攻撃として「LINE嫌い宣言」をする女性もいるようです。「電話のほうが好き」という場合もあるので、「連絡するときは何が一番返事しやすい？」などと探りを入れてみましょう。
【６】疑問形の文章が一切送られてこない
「できるだけ早く切り上げたいので」（10代女性）というように、自分について何も聞いてもらえないなら、「興味なし」と判断したほうがよさそうです。ただし、深夜にメッセージを送っている場合は、単に相手が眠いだけかもしれません。
【７】短文のそっけない返信が多い
「好きな相手だとどうしても文章が長くなっちゃう」（20代女性）というように、熱心なメッセージがどんなものかを考えれば、わざわざ短文にする意味が読めてきそうなものです。それでも諦めきれない場合に限り、「あの子って、いつもメッセージ短めなの？」と共通の友達に確認してもいいでしょう。
【８】「質問に対する回答」以外のメッセージが来ない
「やんわり『あなたに興味ない』とわからせる作戦です」（10代女性）というように、毎回自分ばかりが話題を提供しているなら、かなりの確率で「望まれていない」と思ったほうがよさそうです。その後、女性のほうからメッセージが送られてこなければ、「脈なし」決定ではないでしょうか。
【９】既読になるまでの時間が異常に長い
「すぐに返信したら、やりとりが長引きそうで怖いので」（20代女性）というように、なかなかメッセージを読んでもらえない場合、わざと開封しないようにしている可能性が高いかもしれません。とはいえ、「就業時間中はスマホNG」といった事情が隠されていることもあるので、一度で判断するのは早計でしょう。
夢中になっているときは、自分に都合のいい解釈をしがちですが、脈のない女性はそれなりのシグナルを発しているようです。女性を困らせないためにも、冷静な判断を心がけましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計117名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
夢中になっているときは、自分に都合のいい解釈をしがちですが、脈のない女性はそれなりのシグナルを発しているようです。女性を困らせないためにも、冷静な判断を心がけましょう。（小倉志郎）
