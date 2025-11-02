「止まらない…！」レタス1玉ペロリの激うまレシピが話題に　3.4万いいね「これ革命」【ママリ】

1玉が秒で消える！レタスの食欲全開レシピに3.4万いいね

オッス、オラウータンクラン・うそ、釈放⁉️(@olajuwanhoward)さんの投稿です。レタスはシャキシャキの食感が魅力で使い勝手もよく、つい買ってしまう野菜の代表ですよね。しかし、いつも似たような食べ方になってしまい、途中で飽きてしまうこともあるでしょう。





生で食べるイメージが強いレタスですが、さっと火を通すとシャキシャキ感が増しておいしくなりますよね。そんな、レタスの特徴を活かした、絶品レシピがあります！

©olajuwanhoward

レタスは一枚ずつ剥がして、サラダ油大さじ1を入れた沸騰したお湯で1分ほど茹で、水気を切って皿に盛り、私の激推し香港の甜豉油、なければオイスターソース小さじ2くらいかけて食うと美味しいシャキシャキレタスで丸ごと一個ペロッと一個食える。

材料も手順もシンプルなのに、美味しくて食感も楽しいとは、早速試してみたくなりますね。レタスを1分茹でてタレをかけるだけなので、時短レシピとしても活躍しそうです。



この投稿には「今日これ試したけど、美味しすぎたのでリピート確定！」「安い！早い！旨い！の三拍子で神」「レタスの苦みが苦手なんだけど、それが全くなかった」などのリプライが寄せられています。中には、サラダ油の代わりにごま油を入れてみても、美味しかったという声もありました。



ちょっとした工夫で、食べ慣れた野菜がこんなにも印象を変えるとは。レタスをいつもと違った味わいで食べたいときや、たくさん余って消費したいときにも、ぜひこのレシピを活用してみてください。

麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの簡単絶品ソースレシピを紹介します。お店で食べるような美味しいソース、お家でも簡単に作れたら最高ですよね。



プロのシェフでもある麦ライス(シェフ)さんが紹介した、お店の賄いでも大好評だったという「魔法のシーザーソース」レシピが、「簡単なのに本格的！」「すぐ試したい」と注目を集めています。その作り方とは？

©HG7654321

お店の賄いでサラダと塩胡椒で焼いただけの牛肉にかけたら大好評だったシーザーソース

マヨネーズ大さじ3

ケチャップ小さじ1/2

牛乳小さじ2

ライム汁小さじ1

おろしにんにく小さじ1/4

黒胡椒、砂糖各2つまみ

シンプルな食材に、ひと手間加えただけでグッとおいしさが増しそうなソースのレシピですね。どれも、家にあるもので作れそうです。市販のソースももちろんおいしいですが、たまにはソースを手作りしてみるのはいかがでしょうか。カロリーや濃さも好みで調整できるので、大活躍しそうです。



この投稿は3000件を超えるいいねが集まり、多くの人が注目しました。「作ってみたいけど、難しそう…」「どうやって作っていいか分からない」。そんな人は、ぜひこのレシピを参考にしてみてください。

よだれ出る…！ヨード卵・光公式のレシピが話題【濃厚タルタルおにぎり】4千いいね

ヨード卵・光【公式】(@yodoran1976)さんの投稿です。皆さんは、どんなおにぎりの具材が好きですか？梅干しや鮭などの定番もおいしいですが、たまには変わり種が食べたくなることもありますよね。



卵で有名なヨード卵・光公式アカウントが紹介していた、特別な具材の作り方をご紹介します。きっと食べたくなりますよ。

©yodoran1976

©yodoran1976

この濃厚タルタルおにぎりは一度食べたらやみつきになる。



タルタルはレンジで簡単。ヨード卵・光で作るタルタルはコクがあり濃厚な味わい。鶏ガラ醤油でうま味を加えるとご飯と相性抜群です。

タルタルソースがレンジで簡単にできるというのですから驚きです。こんなソース入りのおにぎりを食べたら、なんとも贅沢な気分になりそう。気になる方はぜひ作ってみてください。



この投稿に「アカン(涎)」「絶対おいしい」などのリプライが寄せられました。濃厚な味わいというのが、食欲をそそりますよね。卵好きにはたまらない、すぐに試したくなるおいしそうな投稿でした。

