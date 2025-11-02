農夫山泉創業者の鍾睒睒氏。（資料写真、北京＝新華社配信）

【新華社北京11月2日】中国の民間シンクタンク、胡潤研究院はこのほど、白酒（蒸留酒）メーカーの衡昌焼坊と共同で中国の富豪番付「2025衡昌焼坊・胡潤百富榜」を発表した。

ランキングでは、ミネラルウオーター最大手、農夫山泉の創業者である鍾睒睒（しょう・せんせん）氏が4度目のトップに立った。資産額は5300億元（1元＝約22円）で史上最多を記録した。動画投稿アプリ「抖音（ドウイン）」を運営するバイトダンス創業者の張一鳴（ちょう・いちめい）氏の資産額は4700億元で、昨年のトップから2位に後退した。IT大手、騰訊控股（テンセント）創業者の馬化騰（ポニー・マー）氏の資産額は4650億元で、引き続き3位となった。

ランキングに入った個人資産額50億元以上の企業家は1434人で、前年から31％増加した。資産額の合計は42％増の30兆元近くとなった。上位10位の最低資産額は前年より600億元多い2550億元、平均年齢は3歳若い62歳となった。

業種別では、新エネルギー車（NEV）やコンシューマーエレクトロニクス、新型消費、計算力、バイオ医薬品、証券サービスが好調だった。

居住地別では、上海（40人増の152人）、深圳（39人増の147人）、北京（31人増の146人）が上位3位となった。