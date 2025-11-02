¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×É×¤Ïà¼Ò²ñ¸½¾Ýá¿Íµ¤MC...ÊÝ°é»ÎºÊ¡ÖÁ´¤Æ¤òÄü¤á¤¿¡Ä¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ªÅÅ·âº§¤«¤é3Ç¯¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¿¤³¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×
È±¤Ï¥Ü¥µ¥Ü¥µ...¥á¥¬¥Í¤â¼è¤ì...
¡¡¿Íµ¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCreepy Nuts¡×MC¡¦R-»ØÄê¤ÎºÊ¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÊÝ°é»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾Æ£ºÚÅ¦¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤òÄü¤á¤¿»þ ¾Ð¡£ÄË¤¯¤Æ¤Û¤ó¤È¥à¥«¤Ä¤¯¡£¤±¤É²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¸å¤í¤«¤é¹¾Æ£¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÇÍ·¤Ó¡¢¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¾Æ£¤¬¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Í¤â³°¤ì¡¢»×¤ï¤ºÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬²æ¤¬²È¤ÎÆü¾ï¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤È¤·¡¢11¥«·î¤ÎÌ¼¤ò¤ª¤ó¤Ö¡¢2ºÐÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖËèÆü¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÇÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¾ï¤â¤¤Ã¤È°ì½Ö¤Ç²á¤®µî¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¡×¡ÖËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË»¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥ÞÂç¹¥¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í♡♡¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤Ä¤é¤ì¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤ËR-»ØÄê¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢24Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£SNS¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖR-»ØÄê¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤òºòÆü½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤³¤ì¤â¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥É¥ê¡¼¥à¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹♡ËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡24Ç¯¤ËCreepy Nuts¤Î³Ú¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¡ÖBBBB¥À¥ó¥¹¡×¤¬SNS¤ÇÂçÎ®¹Ô¡£TikTok¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°²è¤¬¹ç·×1²¯9000Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£