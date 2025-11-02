＜速報＞山下美夢有が今季2勝目へ ヘジン、グリーンとの三つ巴プレーオフ突入
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンド。「65」をマークした山下美夢有がトータル18アンダー・首位タイでホールアウトし、チェ・ヘジン（韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）との優勝をかけたプレーオフに突入している。
山下は海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）以来の今季2勝目がかかる。ヘジンは悲願の初優勝、グリーンは今季初V（通算7勝目）を狙う。岩井明愛はトータル17アンダー・4位タイ。古江彩佳はトータル16アンダー・9位タイ、岩井千怜はトータル12アンダー・16位タイ、畑岡奈紗はトータル9アンダー・33位タイに入った。竹田麗央はトータル7アンダー・41位。吉田優利はトータル6アンダー・42位タイ、勝みなみはトータル1アンダー・60位タイ、馬場咲希はトータルイーブンパー・64位タイだった。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
