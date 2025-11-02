【今週の運勢】11月3日（月）〜11月9日（日）の運勢第1位は蠍座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 11月3日（月）〜11月9日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蠍座

運勢第1位！ 今週のテーマは「静かな自信を取り戻す」です。外の世界に合わせて動くより、自分のペースを優先してOK。今のあなたには、焦らずとも自然と自分に必要なものを引き寄せる力があります。直感が冴えるので、人や出来事の「本質」を見抜けるとき。静けさの中で、自分の軸がしっかりと固まっていくでしょう。

第2位★牡牛座

運勢第2位！ 今週のテーマは「関係のかたちをアップデートする」です。これまでの「当たり前の関わり方」を、少し違う角度から見直すタイミングです。相手との間に生じた摩擦や違和感は、次の関係性へ進化するためのヒントになる予感。コミュニケーションの手段の改善を「試してみる勇気」が現状を動かします。

第3位★山羊座

運勢第3位！ 今週のテーマは「理想を共有し、未来をデザインする」です。1人で頑張るより、志を同じくする仲間と力を合わせることで、これまで描けなかった未来像が見えてきます。あなたの冷静な判断力と現実的な行動力が、周囲の夢を現実に変える原動力に。リーダーシップを発揮しつつ、「共に作る」姿勢が成功カギになりそうです。新しいコミュニティへの参加も◎。

第4位★双子座

今週のテーマは「再生のサイクルに身を委ねる」です。心身の疲れがピークに達していた人ほど、癒しや回復のチャンスが訪れる星回り。これまで「無理してでも動かさなきゃ」と思っていたことを、少し手放してみて。しっかりと今のうちに自分のケアに時間を投資することが、年末にかけての伸びにつながります。

第5位★魚座

今週のテーマは「深く潜って真理を見つける」です。表面的な情報や答えでは満足できず、「本当の意味」を探したくなるタイミングです。哲学や心理学など深みのある分野に触れることで、人生に対する理解が深まりそう。遠くへ行くより、自分の心の奥に旅するような週です。

第6位★水瓶座

今週のテーマは「新しい形で社会とつながる」です。あなたの個性や理想が、現実社会の中でどう生きるかを見直すタイミングです。これまでの肩書きや立場に縛られず、「自分らしいやり方で貢献する」方向へ舵を切る流れ。時代を捉えた独創的なアイデアが評価され、周囲から頼られる場面もありそうです。

第7位★獅子座

今週のテーマは「心の奥にある本当の声を書き出す」です。外の世界で輝くことよりも、あなた自身の内側を整えることが大切な時期。深みを目指して、心の中にダイブしてみてください。過去の感情や、見ないふりをしてきた思いを静かに言葉にしてみると、新しい安心感が生まれそう。ノートや日記、声の日記など、自分の気持ちを「形にする」ことで、迷いが整理されていきます。

第8位★乙女座

今週は「知識の再生」がテーマ。過去に学んだことや、眠っていたアイデアの中から、新しい発想が芽吹くタイミングです。以前うまくいかなかったことも、今なら違う形で再挑戦できそう。言葉や情報を「組み直す力」が高まっているので、SNSの発信や文章、勉強などを通して、「あなた流の編集力」を試してみて。

第9位★蟹座

今週のテーマは「つながりの線を、自分の手でつなぐ」です。途切れていた関係や、止まっていた創造的な流れを修復していくタイミング。昔の仲間や一度諦めた作品や趣味に再び光が差し込むかもしれません。あなたの中の「好き」をもう一度甦らせるイメージで、焦らず、丁寧に心の情熱ケーブルをつなげていきましょう。

第10位★射手座

今週のテーマは「静かな再生」です。人知れず心の奥で変化が進んでいるときです。無理に結果を出そうとせず、今は「内なる声」に耳を傾けて。途中で眠っていた感情や記憶がよみがえるかもしれませんが、しっかりと未消化の感情が燃えかすになれば、次に進める予感です。

第11位★天秤座

今週は「静かな豊かさを育てる」タイミング。外の世界で評価を求めるよりも、自分の内側にある「すでに満ちているもの」に気づくことがテーマです。才能、愛情、経験、あなたの中には、実はもうたくさんの宝が眠っています。焦って何かを得ようとするより、「今あるものを味わう」姿勢が運気を高めるカギになります。

第12位★牡羊座

今週のテーマは「深い絆を通して生まれ変わる」です。表面的なつながりではなく、「心の奥」で結ばれるような関係性がクローズアップされるとき。過去に関係が停滞していた相手とも、改めて理解し合えるタイミングが訪れるかもしれません。自分が変わることで、関係性が変わる予感。

