ドジャースが1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として2年連続9度目の世界一に輝いた。優勝を受けて、今ポストシーズン中継ぎ、守護神として大活躍した佐々木朗希（23）がファンを公言するお笑いコンビ「ジョイマン」が祝福のコメントを寄せた。

高木晋哉（45）は興奮気味に「最高の興奮をありがとう オリゴ糖！来年はもっとたくさん佐々木朗希投手のピッチングが見れたら嬉しい キョンシー！」とコメント。

池谷和志（44）は「なんだこいつら〜！ワールドシリーズ2連覇凄すぎます！」と興奮気味にコメント。「初のワールドシリーズ出場の佐々木朗希投手のリリーフでの力投も凄かったです。感動をありがとうございました！」と佐々木の熱投を称賛した。

ジョイマンと佐々木は2023年1月に放送された日本テレビ「しゃべくり007」で初対面を果たした。収録後には3人で記念撮影するなど交流。「ナナナナー」と跳ねながら繰り出すラップネタでおなじみの高木晋哉（45）は自身のX（旧ツイッター）で「佐々木朗希投手がジョイマンのLINEスタンプを使ってくれていることが発覚しました」とも明かしていた。

今年2月に佐々木が結婚を発表した際にも、高木が「結婚 ベーコン！ とってもびっくり〜♪ 止まったよ しゃっくり！これからドジャースの佐々木朗希投手のピッチングを観れるのが、さらにワクワク楽しみです！おめでたいニュースをサンキュー 豪速球！」と盛大に祝福していた。