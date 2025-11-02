あかつ、冠番組でゴミ拾い＆食べ歩き 場所は名古屋
お笑い芸人・あかつが、あす3日にテレビ愛知で冠番組『あなたのごみ回収します！あかつの食べ歩きグルメ探検隊』（後5：10〜5：30 ※テレビ愛知ローカル）を届ける。
【写真】あかつ、名古屋でゴミ拾い＆食べ歩き
数々の番組や自身のYouTubeにてゴミ拾いをたくさん行ってきた相撲芸人あかつによる、ゴミ拾い×グルメの新感覚番組。あかつと名古屋大学生芸人ニコラシカがゴミ拾いの量で対決しながら、食べ歩きの街、大須のグルメを探索する。
「あかつ 新天地通りでゴミ回収 肉汁でやけど注意の人気グルメ！」「あかつ 大須観音通りでゴミ回収 甘い×揚げ物の異色のグルメ?!」「ニコラシカ 万松寺通りでゴミ回収 ○○をリッチに使った昨年オープン新店舗」と予告。
工夫してゴミを集めながら食べ歩き、見事大須の「横綱グルメ」をゲットできるのは…。
