¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£²Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ç®ÅÄ¿ÀµÜÀ¾ÌçÁ°¡Á»°½Å¡¦°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ±§¼£¶¶Á°¡¢£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤òÏ¢ÇÆ¤ËÀßÄê¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤ò¤â¤¦£±²ó¼è¤ê¤¿¤¤¡£³ØÀ¸¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñ³Ø±¡¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¶è´Ö¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡££·¶è¤ÇÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£¹°Ì¤ËÄÀ¤à¤È¡¢ºÇ½ª£¸¶è¤Ç¤Ï¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬°ì»þ¤ÏÉ½¾´Âæ·÷Æâ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¢ÄË¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë£´°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë¶ðÂç¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£±£·ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¥±¥¬ÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ðÂô¤Ïº´Æ£·½ÂÁ¤¯¤ó¤¬Áö¤ë¤ÈÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Á¡¼¥à¡£º£Ç¯¤Ï¶ðÂô¤µ¤ó¤ÎÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£º´Æ£¤¯¤ó¤¬ºÇ½ªÇ¯¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Öµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¤Ï¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï³ØÀ¸¤âÆü¾ï¤«¤é¤½¤ÎÊÕ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£½é¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¤Ø¡¢º£Âç²ñ¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£