¡Ú½ÀÆ»¡Û²¦»ÒÃ«¹ä»Ö¤¬£³²óÀïÇÔÂà¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆ»¿ÍÀ¸¤ÏÁ´¤¦¤·¤¿¡×
¡¡½ÀÆ»¤Î¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢ÃË»Ò£±£°£°¥¥íÄ¶µé¤Î²¦»ÒÃ«¹ä»Ö¡Ê£³£³¡á°°²½À®¡Ë¤¬¼êÄÍ½ÕÂÀÏ¯¡ÊÅì³¤Âç£²Ç¯¡Ë¤ËÇÔ¤ì£³²óÀïÇÔÂà¡£»î¹ç¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¦»ÒÃ«¤ÏÌµº¹ÊÌµé¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£²£°£±£´Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¡¢½ÅÎÌµéÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤ËÍí¤á¤º°úÂà¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÊÂà¤òÌÂ¤¦»þ´ü¤ËºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è°Õ¡££²£±Ç¯½Õ¤Ë½êÂ°Àè¤ÎµÜºê¡¦±ä²¬¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢£²£³Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£´ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¿ê¤¨¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¿¤Ð¤»¤Ð¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢º£Âç²ñ¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£´·î¡Ë¤Ç½éÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¸·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£Âç²ñ¤Þ¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÎý½¬¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ö±ä²¬¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤â¹ÖÆ»´ÛÇÕ¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¡Ø²¿¤¬²¿¤Ç¤âÍèÇ¯¤Ï½Ð¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇËÍ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°ì½ï¤ËÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£³²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆ»¿ÍÀ¸¤ÏÁ´¤¦¤·¤¿¡£º£Æü¤³¤Î·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡£°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¡×¤È¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½ÀÆ»²È¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£