◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）

Ｇ１馬７頭など実力馬がそろった伝統の中距離戦は１４頭で争われ、１番人気のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、Ｇ１初制覇を飾った。メイショウタバルが逃げてペースをつくるなか、道中は中団。直線残り１００メートルで先行勢をとらえると、外から伸びる後続も振り切った。勝ちタイムは１分５８秒６。

２歳時はアイビーＳ、今年は共同通信杯と東京で２勝。春は皐月賞３着、日本ダービー２着と世代トップクラスの力を見せてきた。今回はダービー以来５か月ぶりのレースで、年長馬も撃破して初タイトルをつかんだ。３歳馬（１９３８〜８６年は出走できず）のＶは３７年ハツピーマイト、９６年バブルガムフェロー、０２年シンボリクリスエス、２１年エフフォーリア、２２年イクイノックスに続く６頭目の快挙となった。

初コンビのクリストフ・ルメール騎手は、秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続く３週連続のＧ１制覇で、天皇賞・秋は１８年レイデオロ、１９、２０年連覇のアーモンドアイ、２２、２３年連覇のイクイノックスに続く６勝目。

２着は３番人気で、３歳馬のミュージアムマイル（クリスチャン・デムーロ騎手）、３着は８番人気のジャスティンパレス（団野大成騎手）が入った。

菅原明良騎手（セイウンハーデス＝７着）「取った位置を守りたかったのですが、気持ちが散漫でそこを保てませんでした。しまいは伸びているし差はなかったので、今日は位置取りがすべでですね」

ダミアン・レーン騎手（タスティエーラ＝８着）「いいスタートを切って、好位で競馬ができた。ペースが遅いので、長く脚を使えるように早めに動いていった。その分、最後は疲れてしまった。いい展開にならず、この馬のベストを出せなかった」

川田将雅騎手（クイーンズウォーク＝９着）「とても具合が良く、自分のリズムで競馬をしてくれましたが、おとこ馬は強かったです」

戸崎圭太騎手（ブレイディヴェーグ＝１０着）「出遅れて後ろになってしまったし、スローペースだったので…。折り合いはついていたけど、今日のところは残念です」

三浦皇成騎手（エコロヴァルツ＝１１着）「いいポジションを取れて流れに乗れました。思ったよりペースが落ち着いて、３コーナー過ぎから上がっていきましたが、切れ味勝負で分が悪かったです。ほしいポジションは取れたのですが、もう少し流れると思っていました」

牧浦充徳調教師（エコロヴァルツ＝１１着）「スローの中でずっと道中も力んでいましたし、直線もみんなが早めにくるヨーイドンの競馬になってしまいました。（シランケド同様）この子にとってもしんどい流れでした」

津村明秀騎手（コスモキュランダ＝１２着）「いいスタートを切れて、枠を生かして理想通りの競馬ができました。ペースが遅くて展開が向かなかったけど、収穫はありました。チークも効いていたし、次が楽しみです」

岩田康誠騎手（ホウオウビスケッツ＝１３着）「ペースが遅かった。自分のペースで行けばよかったけど、向こう（メイショウタバル）の方がスタートが速かったんでね。番手でも折り合いがつけば違ったけど、道中で力んで力を出せなかった」

丹内祐次騎手（ソールオリエンス＝１４着）「いいところにつけられたと思ったけど、この馬には流れが落ち着きすぎました。最後は伸びてくれています」