MLBのシーズン最多本塁打は73本。バリー・ボンズが2001年に記録した数字だ。通算762本塁打もMLB史上最多。しかし、薬物疑惑のため、その正当性には深い霧がかかっている。

【写真を見る】印象がらり… シャツ姿のバリー・ボンズ

ボンズ自身が、「1999年までステロイドの存在など知らなかった」と語っているとおり、90年代まで一切、薬物を使用していなかった。その後使用に走ったのは、98年に起きたホームラン・フィーバーの影響だとの推測が定番だ。全米がマーク・マグワイアとサミー・ソーサのホームラン王争いに熱狂した。二人ともそれまでの記録だったロジャー・マリスの61本を上回るハイレベルな闘い。結局、マグワイアが70本で栄冠に輝き、ソーサは66本打ちながらタイトルを逃した。

バリー・ボンズ

その年、ボンズは打率3割3厘、本塁打37本と活躍。史上初の通算400本塁打・400盗塁も達成した。しかし、二人の陰に隠れてほとんど注目されなかった。

2000年に入ってボンズの体が巨大化したのは誰の目にも明らかだった。

06年3月、地元紙の記者2人がボンズの薬物使用を暴く本を出版。筋肉増強剤ではないが、07年1月にはアンフェタミン（グリーニー）の検査で陽性反応を示したと報じられた。残念ながら、薬物使用の可能性は否定できない。だから多くのファンはいまもベーブ・ルースの714本、ハンク・アーロンの755本をリスペクトしている。

ボンズがアーロンの通算記録を抜く時、ファンは冷淡だった。アーロンがルースの記録を破った時のテレビ視聴率は22.3％。だが、ボンズがアーロンを抜いた試合の視聴率はわずか1.1％に過ぎなかった。

選手たちのアンケート

私は薬物使用を認める立場ではない。が一方で、ボンズの偉大さを否定したくない思いも断ち切れない。

いくらステロイドで体を大きくしても、バットに当たらなければ、飛ばない。ボールを捉える感覚、遠くに飛ばす技術があってこそ打球はフェンスを越える。

あの時代、薬物に依存し常用した打者は他にもいただろうが、誰もボンズの域には達しなかった。03年には500−500も達成。この後に続く選手はいまも現れていない。

興味深いデータがある。07年5月にUSAトゥデイ紙が〈史上最も偉大なホームラン打者は誰か〉をテーマに実施したアンケート結果だ。493人の現役メジャー・リーガーと469人のファンに聞いた結果、ファンの回答は1位アーロン36％、2位ルース33％、ボンズは8％だった。ところが、選手の回答はまったく違う。72％がボンズを1位に推した。選手たちは、薬物の効果以上の、ボンズの技術や感性を知っていたからではないだろうか。

ジャイアンツで02年に一緒にプレーした新庄剛志も、槇原寛己のYouTubeで、「バリー・ボンズの存在っていうのは、桁が外れている。アイツのバッティング理論がすごくて」と、興奮気味に話している。ある日、新庄はボンズから打撃の要点を二つ教えられたという。一つは、「お前、何でバットを長く持っているんだ。くぎを打つのだって、短く持った方が確実だろ」と。確かにあの強打者ボンズでさえ、グリップエンドから指2本半空けて持っていた。二つ目は、「打席に立った瞬間に、オレは2個目の野球場を向うに作る。リラックスして、2個目のスタンドに入れるつもりで打てば、インコースに詰まっても1個目のスタンドに入るだろ」

日米野球での“写真”

私がボンズを非難しきれないのは、2度の日米野球で関わりがあるからだ。

70年春、ウィリー・メイズらが来日した時、「注目の若手」と紹介されたのが3年目のボビー・ボンズだった。その子バリーがメジャー・リーガーになったと聞いて、驚きと共に親近感を抱いた。

ボンズは2000年の日米野球で来日した。試合前の打撃練習の時、私は主催者側の広報スタッフの立場でフィールドに降りて選手に話しかけ、写真を撮っていた。たまたま近くに来たボンズに「撮っていいか」とカメラを向けると、彼は茶目っ気たっぷりに笑い、「オレが撮ってやる」と私のカメラに手を伸ばし、一眼レフのファインダーをのぞいて写真を撮ってくれたのだ。それは家宝の一枚になるはずだったが、誰に見せても「ボンズが撮った証拠がない」と笑われた。ただ和やかな交流が心に刻まれている。その瞬間だけ言えば、「いいヤツ」だった。

ボンズに聞いた打撃論も印象に残っている。

「打席に立った時点で、打者と投手の勝負はもう決まっている。打席で投手を圧倒するのが勝負のカギだ」

日本的な間合いを強調するボンズに目を見張った。

ボンズは、パイレーツからジャイアンツに移籍する時、「どうしても背番号24を付けたい」と希望した。ジャイアンツではメイズの永久欠番。通常なら無理な話だが、当のメイズが承諾し、球団も認めた。ところが、ファンや世間の反発が高まり、ボンズは父が付けていた25番を選んだ。その25番はいまジャイアンツの永久欠番になっている。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載