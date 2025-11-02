サーティワンの「すみっコぐらし」クリスマス向けアイスクリームケーキがかわいすぎ数量限定で予約受付中。

B-R サーティワン アイスクリームでは、サンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」デザインのアイスクリームケーキ「すみっコぐらし クリスマス パレット6」の予約受付を、2025年10月31日から数量限定で開始しています。

各キャラのイメージに合うフレーバーがズラリ

「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンから、「すみっコぐらし」コラボレーションのアイスクリームケーキが今年も登場します。

みんなで集まって遊んだり演奏を楽しんだり、パーティーをしているシーンをイメージ。「すみっコぐらし」の世界観に合うふんわりとした色合いで、付属するたくさんのピックでかわいく飾れます。

フレーバーは、それぞれのキャラクターのイメージに合う人気のものをラインアップしています。

フィルムや台紙もクリスマスならではのふんわりとした赤色をベースに「すみっコ」と「みにっコ」をあしらい、ケーキのデザインが締まるようこだわったとのこと。

5号サイズ（直径約16cm×高さ約5cm）で、価格は4500円。

モバイルオーダーでの予約期間は10月31日10時から12月23日12時まで。12月20日から25日に受け取り可能です。

モバイルオーダーの実施店舗は公式サイトから確認できます。

店舗での予約期間は10月31日から。受け取れる期間は予約時に要確認です。

商品内容などの詳細は特設ページで公開中。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部