ウエストランド井口「女子も呼んで飲むぞと…」“オシャレ自宅飲み会”の夢が砕け散った悲しい理由「帰れやこいつら」

ウエストランド井口と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの新番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が、10月31日（金）より配信された。

番組のなかで井口は、新居に引っ越した際に抱いた“ある夢”がきっかけで逆に孤独を深めたというエピソードを告白している。

もともと「ボロアパート」に住んでいたという井口。芸人として食えるようになり、「初めてちゃんとしたマンションに住める」ということで、「絶対家で飲み会とかするんだと思って」と夢が膨らんでいたという。

「後輩とか呼んで、女子も呼んで飲むぞとか思ってた」と、オシャレな“おもてなし”を具体的に計画していたことを明かす井口。しかし、いざ実行してみると、「後輩と1、2回飲んだときに『帰れやこいつら』と思って本当にイヤで」とまさかの心境に至ったと述懐する。

その出来事がトラウマになったようで、「そっからもう誰ひとり、基本家に入れない」と告白。「家に誰かいるだけでもう帰ってほしい」「落ち着かない」と、結果的により孤独な生活を送ることになったことを語った。