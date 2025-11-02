「この爺さんは冷やかし客だろう」新人カーディーラー、お客様を見た目で判断してチャンスを逃す!?【作者インタビュー】
お客として訪れることはあるがなかなか知らないディーラーの裏側を描いた、みこまる(@micomalu)さんの「田端、明日は売るつもり！」。憧れのカーディーラーに就職した田端は、入社以降1台も車を売ることができていない。「車が売れないのは、なぜ？」カーディーラーの新人営業マンがぶつかる苦悩と成長を描いた本作は、WEB漫画賞「クニエ漫画グランプリ2021」でSNS読者賞を受賞。今回は制作の裏側について、みこまるさんに話を聞いた。
本作「田端、明日は売るつもり！」は新人カーディーラー田端の成長を描く。月2台契約を取ることが目標の新人・田端だが、入社してまだ1台も車が売れていない…。しかも会社で彼だけだ。売りたいという気持ちばかりが先行して、肝心のお客様の心を掴めておらず、軽トラで試乗にきたお客を「購入する気がない」と見た目で判断して同僚に回すも、まさかの3台も契約してくれる大富豪だった…。
本作を描くにあたり、カーディーラーの仕事を取材したそうで「エピソードを聞いて、日々さまざまな場面に出くわしているのだなぁ、と実感しました。もちろんいい話だけじゃなくて、困ったお客さんやトラブル話もたくさんありましたが、お客さんの数だけいろいろなエピソードがあっておもしろいなと思いました」を作者のみこまるさん。
2話で農作業用の軽トラで試乗にきたお客の話は、実話のエピソードを参考にしているようで「取材先の店長のエピソードでした。軽トラのおじいさんは見た目とは裏腹に、それはそれは豪邸にお住まいだったそうですよ」と教えてくれた。また「連載が1カ月毎だったので、時間が空いても初めて見る人でも楽しめるように、毎回読み切りのようにすれば描きやすいかなと思いました」とのこと。
新人のころは見た目で人を判断してしまうことはあるかもしれないが、偏見を持たないことで思わぬ出会いになるかも…？ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
