10月31日、女優でモデルの佐々木希が自身のInstagramを更新。友人たちとハロウィンパーティーを楽しむ様子を公開し、ネット上で「可愛すぎる」と話題を呼んでいる。

投稿の1枚目と2枚目では、かぼちゃやおばけをモチーフにしたドーナツや、ハロウィン仕様の料理の数々が並び、秋らしい華やかなテーブルコーディネートを披露。続けて、《お見苦しい写真すみません！笑》というコメントとともに投稿されたのは、ママ友らとそろっての“制服ギャル姿”だった。

X上では、

《こんなに痛くないアラフォー制服ある？？》

《佐々木希様可愛すぎでしょ》

《大好きな天使の恋の制服を着てくれてて感激》

と驚きの声が上がった。

「佐々木さんは、2009年の初主演映画『天使の恋』で着用したというグレーのジャケット制服を再び身にまとい、当時と変わらぬ清楚な美貌を披露しました。衰え知らずの美しさに、フォロワーからは“奇跡の可愛さ”との声が上がっていました」（芸能ジャーナリスト）

続けて、芸能ジャーナリストは次のように話す。

「佐々木さんは2006年、『PINKY』（集英社）の『第2回プリンセスPINKYオーディション』で4,290人の中からグランプリを受賞し、モデルとしてデビューしました。2009年にはロッテ『Fit’s』のCMで一躍ブレイク。独特なダンスが話題を呼び、YouTubeでも“Fit’sダンスコンテスト”が開催されるなど、社会現象的な人気を誇りました。今回の制服姿も、その頃を思い出させる“原点回帰”的な演出といえるでしょう」

私生活では2017年4月にお笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建と結婚。2020年には夫の不倫報道を受けて自身のInstagramで謝罪したが、離婚せず関係を継続し、2023年には第2子を出産している。

「波乱も乗り越えてきた中で、今回のコスプレ投稿は“等身大の母としてのユーモア”を感じますね。過去のイメージを懐かしむだけでなく、年齢を重ねても変わらぬ透明感を自然体で見せたことが、多くの支持を集めた要因でしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

近年はドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）や自身のファッションブランド『INTIMITE』など、ママとしての一面と女優としての魅力を両立させている。

ハロウィンの一夜に披露された制服ギャル姿は、デビューから約20年を経てもなお“奇跡の若さ”を証明する一枚となった。