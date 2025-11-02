長距離も疲れにくい新定番！【ニューバランス】の高機能スニーカーがAmazonで販売中！
膝に優しい設計で毎日快適！【ニューバランス】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として新登場。長く、快適に歩くために卓越したクッション性を提供するFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジし、踵のCRカウンターと合わせて更なる安定性を確保。着地時から足裏全体を使って自然な歩行をアシストするアウトソールは防滑性、耐久性、屈曲性を考慮した構造に。環境に配慮した素材を採用した新定番モデル。
優れたクッション性を誇るフレッシュフォームソールを搭載し、長時間の歩行でも快適さを保つ。
かかとの安定感を高めるCRカウンターを採用し、自然な重心移動をアシストする設計となっている。
滑りにくく屈曲性の高いアウトソールにより、日々のウォーキングや街歩きをしっかり支えてくれる。
幅広設計や柔らかな履き心地で、足に優しくフィットし、普段使いにもぴったりな仕上がりとなっている。
