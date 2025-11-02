M!LKの佐野勇斗が、自身のインスタグラムに“前髪あり＋金髪（さらにメガネも）”ショットを投稿。ファンから大反響となっている。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「前髪があるの落ち着くなぁ」

佐野勇斗は「前髪があるの落ち着くなぁ」のコメントとともに、バラエティに富んだ7枚の写真を公開。

なかでもファンを驚かせたのが、1枚目＆2枚目の“前髪あり＋金髪”写真。ウェーブのかかった目にまで届く長さの美しい金髪が、新鮮なビジュアルとあらたな表情を生み出しており、その美しさとイケメンぶりに「前髪あり大好きすぎる！」「やばいえぐいかっこいい」とファンが騒然となっている。

特に1枚目では、さらにリムレスのメガネも着用。「なんですかこれ」「前髪ありメガネありほんとやばい」と絶賛の声があとを絶たない。

なお佐野勇斗は、この直前に、桜田ひよりとW主演を務めるドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の公式SNSで“金髪→黒髪”にチェンジした姿を披露してファンを驚かせており、こちらはこちらで「黒髪の勇斗くんやばい」と話題となっていた。

金髪→黒髪→金髪＋前髪あり（さらにメガネ）。目まぐるしいビジュアルチェンジに、ファンからはうれしい悲鳴があがり続けている。