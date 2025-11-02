¡ÚMLB¡Û¡Ö3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Ç¤ÏÂ¤é¤Ê¤¤¡×»³ËÜÍ³¿¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿Â¸ºß²ÁÃÍ¡¡¸ø¼°µ¼Ô¤¬Îò»ËÅª¥¹¥¿¥Ã¥Ä¾Ò²ð¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»¿¼¡Ö¿´¤Èº²¤òÊû¤²¤¿¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë6ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£2²ó2¡¿3¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÎMVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ë¤Ï»¿¼¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Îµ¼Ô¤Ï»³ËÜ¤¬µÏ¿¤·¤¿¶ÃØ³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°ÊÍè¤ÎWS3¾¡
»³ËÜ¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬½éÀï¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Âè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè6Àï¤Ç¤â¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇºÇ½ªÂè7Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
·Þ¤¨¤¿Âè7Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ãæ¡¢9²óÎ¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾õ¶·¤ÇÅÐÈÄ¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿11²óÎ¢¤Ç¤Ï¡¢1»à°ìÎÝ¤«¤é¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«ー¥¯Êá¼ê¤òÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï2009Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡ÊÅö»þ¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤¬»Ä¤·¤¿µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ÀµÚ¡£
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°ÊÍè¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥¿ー¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Âè6Àï¤ÈÂè7Àï¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1925Ç¯¤Î¥ì¥¤¡¦¥¯¥ìー¥Þー¡¢1946Ç¯¤Î¥Ï¥êー¡¦¥Ö¥ì¥¥ó¡¢01Ç¯¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ËÂ³¤¯»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
»³ËÜ¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï12¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â1.45¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¥êー¥º¡¢ÆÃ¤Ë¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¿´¤Èº²¤òÊû¤²¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºMVP¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ç¤ÏÂ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£