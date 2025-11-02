ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが1日（日本時間2日）、自身のインスタグラムを更新。敵地トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として2年連続9度目の世界一に輝いたチームを祝福した。

ワトソンさんは、ベンチに座り大きなWSのトロフィーを抱えた自身の写真を投稿。「ドレイクが言ってたこと！！」とし、カナダ出身の世界的人気ラッパー・ドレイクのアカウントをメンションして投稿した。

ドレイクは熱狂的なブルージェイズファンで、ブ軍が勝利したWS第5戦の後に自身のインスタグラムのストーリーズで「（ブ軍先発の）イエサベージはもうベンチに向かってるよ」との言葉とともに大谷翔平が空振り三振で膝から崩れ落ちる写真をアップ。“あおり”ともとれる投稿に両軍のファンから非難の声も上がっていた。

ワトソンさんの投稿にフォロワーからは「おめでとう よく頑張ったね」「勝利の女神」「凄く面白い」「美しい」「タグ付けが（笑）」と、さまざまなコメントが寄せられた。