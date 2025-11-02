ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）が2日までに個人のYouTubeチャンネル「森ちゃんねる」を更新。唯一、楽屋あいさつに行った芸能人について語る場面があった。

動画ではシンガー・ソングライターの川崎鷹也とトーク。その中で「楽屋あいさつは必要か」という話題になり、Hiroは「（あいさつをされた側が）気を使うじゃん“あ、来たんだ”って。1個スイッチを入れないといけない。話も広がらないじゃん」とし、楽屋あいさつは不要との考えを示した。

しかし、「松本さんだけ1回、行った」とし、「ダウンタウン」松本人志の楽屋にあいさつに行ったことを明かし、「バカなフリして行った。突撃で。“連絡先教えて！”って。（共演）さすがに1回目じゃないけどね。何回もたって」と告白。川崎はHiroの大胆な行動に「えっ！？」と驚いていた。

さらに松本について「あの人、ハケるのがめっちゃ早い。入りもギリギリに来て、ハケるのも“はい、OKです”の頃にはマイク外してる。オンオフの切り替えが凄い」と語っていた。