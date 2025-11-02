埼玉県入間市にある「ジョンソンタウン」の街並み＝2025年10月

「え、ここはアメリカ？」と錯覚するような場所が埼玉県入間市にある。米軍の旧ジョンソン基地（現・航空自衛隊入間基地）の軍人居住地を、戦後に再整備した「ジョンソンタウン」だ。米国風の古民家が立ち並び、至る所に星条旗がはためく。おしゃれな雑貨店や古本屋もあり、異文化を気軽に体験できる観光地にもなっている。（共同通信＝井上昂星）

「観光で来た時、ここで店を開いてみたいと思った。いろいろな人との出会いが楽しい」。晴天が広がった10月2日、ジョンソンタウンで6年前から古本屋を営む森下瑳希さん（33）は笑顔で語った。

約2万5千平方メートルの敷地内には、横張りの白い板壁があしらわれた建物など約80棟が並び、約140世帯が暮らす。緑豊かで、犬の散歩を楽しむ人も。雑貨店を経営する菅谷健夫さん（71）は「広々としているのが魅力。建物が低く、青空が良く映える」と話した。

街の歴史は古い。戦前の1938年には、日本の旧陸軍航空士官学校の将校らが住む宅地としてスタート。敗戦後に米軍が近隣の学校や飛行場の土地を接収、ジョンソン基地とした。朝鮮戦争を受け1954年ごろから、多くの米軍人や家族が移り住んだ。

基地は1978年、日本に返還され入間基地に。米軍人らが撤収後、スラム化が進んだ。そこで新たな街づくりを構想したのが、一帯の土地を管理していた不動産会社「磯野商会」（東京）の社長磯野達雄さん（87）だ。

1996年から街の復興策を検討。2004年、旧来の雰囲気を生かした街づくりを本格的に開始した。磯野さんは「かつて米軍による占領を受けていたという歴史を消し去りたくなかった」と話す。

今後の課題は、建物の老朽化や住民の少子高齢化対策だ。磯野さんの長男で、街を今後管理していく予定の章雄さん（49）は「景観を維持しながら、バリアフリーなど住宅の整備も併せて進めていきたい」と語った。

埼玉県入間市にある「ジョンソンタウン」で、森下瑳希さんが営む古本屋＝2025年10月

埼玉県入間市にある「ジョンソンタウン」で、雑貨店を営む菅谷健夫さん＝2025年10月

