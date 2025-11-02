¶¶ËÜÂçµ±¡¢Êì¹»¤Ç¾®³ØÀ¸¤È¸òÎ®¡¡¡ÖÂÎÁà¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¢ÀéÍÕ
¡¡ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê10·î¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬2Æü¡¢Êì¹»¤ÎÀéÍÕ¡¦»ÔÁ¥¶¶¹â¤ÇÂÎÁà¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥È±¿Æ°¤äÄ·¤ÓÈ¢¤ò¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤é¾®³ØÀ¸Ìó60¿Í¤È¸òÎ®¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤¬ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢º£Ç¯¥×¥íÅ¾¸þ¤ÎºÝ¤Ë½êÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬¼çºÅ¡£¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤âÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¤¡¢Æ²¡¹¤È¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤·¡¢Ä·¤ÓÈ¢¤Î¾å¤Ç¤¢¤óÇÏ¤ÎÀû²ó¤òÈäÏª¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö·è¤á¤¿¤é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£