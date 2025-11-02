◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースが2年連続のワールドシリーズ制覇を達成。山本由伸投手が“魂の連投”で勝利に貢献しました。表彰式ではMVP発表前に、「ヤマコール」がわき起こりました。

ワールドシリーズ第2戦で完投勝利した山本投手は、前日の第6戦でも6回1失点で勝利投手。この日は同点の9回1アウト1、2塁のピンチの場面からリリーフ登板します。

サヨナラの窮地で得点を与えず。続く延長10回も続投して3者凡退に抑えると、ウィル・スミス選手の一発で勝ち越しに成功。最後の守りはピンチを招きましたが、最後は併殺で熱戦が決着となりました。

ワールドシリーズは3試合で235球を投げて、3勝で防御率1.02の成績。延長18回まで戦った第3戦では、2日前に9回1失点完投をした山本投手が延長18回にブルペンに入るなど、チームへの献身的な姿をみせてました。

表彰式では、MVPの発表を前にロバーツ監督が「史上最高の選手」仲間から「ヤマコール」。2009年の松井秀喜氏以来の日本人2人目のワールドシリーズMVPに選ばれました。