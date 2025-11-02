「日本ハム秋季キャンプ」（２日、エスコンフィールド）

伊藤大海投手が、ワールドシリーズＭＶＰに輝いたドジャース・山本由伸投手の活躍に感嘆した。

先発勝利を挙げた第６戦からの連投で第７戦は救援勝利という大車輪の働き。伊藤は「すごいっすね。中何時間って感じですね…すごいっすね。それなのにパフォーマンスが変わらないっていうのがやっぱすごいですし。そういう気持ちで今日ずっといたんだろうなと思って、なんか改めて彼のすごさを見た気がします」と「すごい」を連発した。

侍ジャパンで共闘し、２３年ＷＢＣではともに優勝メンバーとなった。「一緒になった時もあって、ああいう積み重ねが大きなものになっているんだなとすごく感じるので、見習う部分はたくさんある」と話し「すごさというか、勝つことへの執念というか、ここ一番で絶対に間違えないというか。もう、すごいって言葉が失礼になるぐらいの活躍だったんじゃないかな」と、最大級の賛辞を贈った。

大谷翔平、佐々木朗希も含め、日本人トリオがドジャースの世界一に貢献。来春のＷＢＣで再び３人とチームメートになる可能性がある伊藤は「すごく刺激にはなります。もし選ばれたらですけど、負けないようにというか、しっかり自分ならではの武器で勝負していけるように準備していきたい」と意気込みを口にした。