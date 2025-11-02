ワールドシリーズ

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続となる世界一を達成した。32年ぶりの優勝を目指したブルージェイズはあと一歩のところで涙。9回、サヨナラのチャンスでアウトになった選手にファンから「両足を折るぞ」という脅迫が届いたとカナダ放送局の番記者が伝えている。

32年ぶりの歓喜にあと一歩届かなかった。9回まで4-3とリードしていたブルージェイズだが、1死からロハスに同点ソロを被弾。延長11回に今度はスミスに勝ち越しソロを浴びた。その裏、1死一、三塁のチャンスを作るも最後は併殺打でゲームセット。惜しくも優勝を逃し、涙を呑んだ。

9回には1死満塁とサヨナラのチャンスでバーショが放った強烈なゴロを二塁手のロハスが好捕。三塁走者のカイナーファレファは懸命にホームに走ったが、わずかの差でアウトとなった。ブルージェイズ側はリプレー検証を求めたが判定は変わらず。結果的に勝敗を分けるプレーの1つとなった。

カナダ放送局「スポーツネット」のベン・ニコルソンスミス記者は試合後に自身のXを更新。「第7戦の後、アイザイア・カイナーファレファは人々からブルージェイズ敗戦の責任を押し付けられたり、両足を折るぞと脅されたりした」と衝撃の事実を記した。その上で、あの場面でリードを大きく取らなかった理由について、カイナーファレファの談話を紹介している。

同記者によると、ブルージェイズは内野ライナーでダブルプレーになることを恐れ、リードを小さくするように指示していたとカイナーファレファは説明したという。



（THE ANSWER編集部）