ミスタードーナツが、ポケモンとコラボレーションした「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」の新商品を、11月5日（水）から数量限定で発売する。

ミスタードーナツの『タマゲた！冬のポケモン キャンペーン』が11月5日（水）からスタート

8年目のコラボとなる今回は、ピカチュウやタマゲタケがモチーフのドーナツやグッズがラインアップする。

ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れた「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」（テイクアウト 334円、イートイン 341円）は、カスタード風味フレークとチョコクランチに、チョコプレートの目とストロベリーチョコのほっぺがついている。





もふもふ ピカチュウ ドーナツ（テイクアウト 334円、イートイン 341円）

タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ（テイクアウト 334円、イートイン 341円）

上から見るとモンスターボールそっくりの「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」（テイクアウト 334円、イートイン 341円）は、しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングし、ストロベリーシュガーのトッピングと、チョコレートの目と口がついている。

ピカチュウのしっぽのピック付きで、背中を表現した「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」（テイクアウト 259円、イートイン 264円）は、ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコのコーティングと、ゴールデントッピングを重ねてある。

ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ（テイクアウト 259円、イートイン 264円）

専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」（テイクアウト 226円、イートイン 231円）は、しっとり食感のケーキドーナツ生地と、カスタードクリームとホイップクリームが楽しめる。



またカラーシュガーがトッピングされた「ポン・デ・リース チョコ」「ポン・デ・リース ストロベリー」（テイクアウト 194円、イートイン 198円）も登場する。

タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ（テイクアウト 226円、イートイン 231円）

タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト（テイクアウト 226円、イートイン 231円）

ポン・デ・リース チョコ（テイクアウト 194円、イートイン 198円）

ポン・デ・リース ストロベリー（テイクアウト 194円、イートイン 198円）

ドーナツとオリジナルグッズが楽しめる「グッズセット」のグッズは3種類で、「ブランケット」（ピカチュウ、タマゲタケ）はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュのデザインと、モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケが描かれた2種類がお目見えする。「つよいこグラス（大）」はポケモンたちがプリントされている。

ブランケット （ピカチュウ）

ブランケット （タマゲタケ）

つよいこグラス（大）

クリスマス専用のオリジナル紙袋に入った「グッズセット」（テイクアウト 2100円、イートイン 2114円）は、好きなドーナツ2個とポン・デ・リース1個、ブランケットのセットで、「お子様グッズセット」（テイクアウト 1100円、イートイン 1109円）は好きなドーナツ1個とポン・デ・リース1個、つよいこグラス（大）がセットになっている。

「グッズセット」（テイクアウト 2100円、イートイン 2114円）

「お子様グッズセット」（テイクアウト 1100円、イートイン 1109円）

ミスタードーナツがポケモンとコラボレーションした「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」は、11月5日（水）から12月下旬までの期間限定で、ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で発売。商品やグッズは数量限定で、なくなり次第終了となる。価格は税込み。



(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.