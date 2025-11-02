冬の「ポケモン×ミスド」はもふもふのピカチュウドーナツやタマゲタケが登場！8年目コラボ 5日から
ミスタードーナツが、ポケモンとコラボレーションした「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」の新商品を、11月5日（水）から数量限定で発売する。
8年目のコラボとなる今回は、ピカチュウやタマゲタケがモチーフのドーナツやグッズがラインアップする。
ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れた「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」（テイクアウト 334円、イートイン 341円）は、カスタード風味フレークとチョコクランチに、チョコプレートの目とストロベリーチョコのほっぺがついている。
ピカチュウのしっぽのピック付きで、背中を表現した「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」（テイクアウト 259円、イートイン 264円）は、ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコのコーティングと、ゴールデントッピングを重ねてある。
専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」（テイクアウト 226円、イートイン 231円）は、しっとり食感のケーキドーナツ生地と、カスタードクリームとホイップクリームが楽しめる。
またカラーシュガーがトッピングされた「ポン・デ・リース チョコ」「ポン・デ・リース ストロベリー」（テイクアウト 194円、イートイン 198円）も登場する。
ドーナツとオリジナルグッズが楽しめる「グッズセット」のグッズは3種類で、「ブランケット」（ピカチュウ、タマゲタケ）はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュのデザインと、モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケが描かれた2種類がお目見えする。「つよいこグラス（大）」はポケモンたちがプリントされている。
クリスマス専用のオリジナル紙袋に入った「グッズセット」（テイクアウト 2100円、イートイン 2114円）は、好きなドーナツ2個とポン・デ・リース1個、ブランケットのセットで、「お子様グッズセット」（テイクアウト 1100円、イートイン 1109円）は好きなドーナツ1個とポン・デ・リース1個、つよいこグラス（大）がセットになっている。
ミスタードーナツがポケモンとコラボレーションした「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」は、11月5日（水）から12月下旬までの期間限定で、ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で発売。商品やグッズは数量限定で、なくなり次第終了となる。価格は税込み。
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.