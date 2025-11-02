山崎紘菜、黒のミニ丈セットアップで圧巻の脚線美披露「洗練されててかっこいい」「華やかで上品」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の山崎紘菜が11月1日、自身のInstagramを更新。舞台挨拶でのショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳美人女優、ショーパンから美脚スラリ
山崎は「＃東京国際映画祭」とハッシュタグをつけ、映画「栄光のバックホーム」（11月28日公開）のワールドプレミア上映舞台挨拶があったことを報告。細かく光るラインが入った黒のジャケットに、黒のストライプのシャツを着て、黒のショートパンツを合わせた脚線美が際立つコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚のラインが美しすぎる」「洗練されててかっこいい」「映画祭にふさわしい」「華やかで上品」「スタイルの良さが際立っている」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆山崎紘菜、舞台挨拶で脚線美披露
◆山崎紘菜の投稿に反響
