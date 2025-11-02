バッグだけじゃない。【レスポートサック】のアパレルラインで秋冬レイヤードを軽快に

ニューヨーク発のブランド【LeSportsac（レスポートサック）】は独自ナイロン素材の軽いバッグにファンの多いブランドです。その「レスポートサック」からアパレルラインが登場。ブランドの持ち味を受け継ぐウエアは使い勝手に富んでいて、秋冬のレイヤードルックに重宝します。今回はデビューコレクションを通して、秋冬レイヤードの着こなしをご案内します。

襟レイヤードで顔周りに立体感

LeSportsac 2025年秋冬コレクション

ポロシャツが性別を越えたトレンドトップスに出世しました。ニットならではの軽快な着心地が持ち味。スポーティーでありつつ、上品に映るのは、ポロシャツならではのよさです。

ポロを2枚重ねるレイヤードが盛り上がってきました。色や柄の異なるポロを重ねるのが着こなしのコツ。長いトレンドが続く、トラッドを着崩し「プレッピー」にもマッチ。バッグでメタリックなスパイスを添えました。

きれい色が奏でる脱・ストリート

LeSportsac 2025年秋冬コレクション

ストリートの香りをほんのり効かせたアイテムを、あえて別テイストで着こなすスタイリングが広がっています。スウェットフーディに象徴されるストリート系の出番を増やせる着方です。きれいめの色選びや、ソフトなムードづくりがポイントです。

鍵になるのは、上品なカラー選びとやわらかなムードづくり。たとえば、フーディとショートパンツの組み合わせでも、きれいめに見えるのは色使いのおかげ。グレーのパーカに淡いピンクのショートパンツを合わせ、足元は白ソックス × 白スニーカーで軽やかに。ストリート感がありながらも、清潔感と女性らしさを両立したバランスです。

短丈バランスが導くすっきり見え

LeSportsac 2025年秋冬コレクション

春夏と秋冬をまたぐようなスタイリングは微妙な温度変化に向き合いやすい点で重宝です。たとえば、ポロシャツとダウンアウターのレイヤード。暖房が効いている室内ではアウターをオフして。春先まで使えるコーディネートです。

ショート丈のポロシャツに、たっぷりの詰め物が暖かそうなアウターをオン。ダウンジャケットもショート丈です。どちらもパステルトーンのブルーとグリーンで色調を響き合わせてました。丈を短めにそろえることで、全体がコンパクトにまとまり、スタイリッシュな印象に。インナーをスウェットやフーディーに替えても応用できる、汎用性の高いコーディネートです。

多彩レイヤードでシーンフリー

LeSportsac 2025年秋冬コレクション

秋冬はレイヤードが楽しめる季節です。気温の変化に合わせてアイテムを足したり引いたりすることで、快適さを保ちながらおしゃれを楽しめます。組み合わせの幅が広い分、その日の気分やシーンに合わせて多彩なムードを盛り込めるのも魅力。重ね着次第で、同じアイテムでも印象ががらりと変わります。

ボーダー柄のTシャツに白いニットカーディガンを重ね、さらに淡いブルーのショートブルゾンを羽織った、軽やかな3層スタイル。ボトムはリラクシングなスウェットパンツで抜け感を出しつつ、足もとは紳士テイストのローファーで「きちんと感」をプラス。カジュアルと上品さのバランスが絶妙な、シーンを問わずまといやすいレイヤードルックです。

51年目の「レスポートサック」 軽さとデザイン性が両立

表参道フラッグシップストア（東京都渋谷区神宮前6丁目29-1）

ライフスタイルバッグブランドの「レスポートサック」は1974年にニューヨークでシフター夫妻が創業しました。軽量で耐久性の高い「リップストップナイロン」製のバッグで有名です。「形は機能に従う」という哲学に基づいたバッグやポーチは世界中で支持されています。

レスポートサックジャパンは日本初のウエアコレクションをローンチしました。ナイロンなどのアイコニックな素材を採用。機能性とデザインを兼ね備えたアイテムを用意しています。表参道フラッグシップストアは2025年10月1日（水）にリニューアルオープンしました。

季節の変わり目には、温度変化に応じてパーツを脱ぎ着しやすい軽やかレイヤードが好都合です。ムードがこなれて映る点でもミックス仕様のレイヤードはメリット大。軽くて扱いやすいウエアを重ねて、秋冬シーズンを心地よく過ごしていきましょう。

ファッションジャーナリスト 宮田理江