「これ乗るのが一番楽しい」74歳俳優、オシャレすぎる愛車のこだわり「ちょっとカッコ良すぎるって」「渋いな〜」
俳優の岩城滉一が1日に自身の公式YouTubeを更新。こだわりの愛車を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【動画】岩城滉一のオシャレすぎる愛車「イケおじすぎる」
「【カスタム車】岩城滉一のオシャレすぎるクラシックミニがさらにカスタムされてました」と題された動画の冒頭、岩城はティファニーブルーの愛車に乗って登場。岩城は「これ乗るのが一番楽しい」と話しつつ、車種について、99年に限定発売されたクラシックミニ（ミニクーパー）だと明かしながら、内装やシートもティファニーブルーにカスタムしたと説明。さらに車内に取り付けられたシートヒーターやパワーステアリングなども紹介し、今後もブレーキやホイール、タイヤなどを少しずつカスタムしていくとコメント。
また岩城は動画の中で「スピード出して走る時代でもないし、そんな早い車買ってもね。これで十分。普通にどこへでも行ける」と愛車をアピールした。
自慢の愛車について楽しそうに語る岩城の姿に、ファンからは「ちょっとカッコ良すぎるって」「渋いな〜」「イケおじすぎる」などの声が集まっている。
■岩城滉一（いわき こういち）
1951年3月21日生まれ。東京都出身。1975年、映画『青春讃歌 暴力学園大革命』で俳優デビュー。1981年、テレビドラマ『北の国から』（フジテレビ系）での演技が脚光を浴び、以降、数多くの話題作に出演。2024年には主演映画『ラストターン 福山健二71歳、二度目の青春』が劇場公開された。
引用：岩城滉一公式YouTube「#51TV」
