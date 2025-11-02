大阪・読売テレビの「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が２日、放送され、日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が出演。経済ジャーナリストの須田慎一郎氏に「橋下徹さんの言ってる通り動くんですよ、日本維新の会って」と“偉大な創業者”の影響力を指摘されたが、否定にならない否定でスタジオを爆笑させた。

まずパネリストの社会学者・西田亮介氏が「足元で藤田さんのスキャンダルって出てきていると思います。どうなさるんですか？」と吉村氏に質問。先月２９日に配信された「しんぶん赤旗日曜版」で維新・藤田文武共同代表側が、公設秘書が代表を務める会社に「ビラ印刷費」などの名目で約７年間に約２０００万円の公金を支払っていたと報じられたものだ。吉村氏は以下のように応じた。

「藤田さんが来週きちんと説明するということを言ってます。中身について、実際に実態がある取引でもあるということと、藤田さんからきちんと説明したいことがたくさんあるということなので、火曜日（今月４日）かな。週明けにきちんと説明をさせます」

すると同じく社会学者の古市憲寿氏が疑問をぶつけた。

「それ含めて橋下さんがワーワー言ってるじゃないですか。正直、そろそろもうウザいんですか。橋下徹さんは？」

藤田氏側の行為に違法性はなくても公平性として問題があるという旨の橋下氏のＸ（旧ツイッター）への投稿を受けたものだが、吉村氏は「いやいや。ウザくないですよ」とかぶりを振った。

そこで須田氏には「橋下徹さんの言ってる通り動くんですよ、日本維新の会って。影響力がやっぱりあるんですか？」と問われた。すると吉村氏は、このように答えた。

「いや、でも、あの橋下さんも、松井（一郎、前大阪市長）さんも最近いろいろおっしゃったりしますけど、やっぱりあの、もともとあの…一緒に（政治活動を）して…そして創業者でもありますけど…」

何とも歯切れが悪い中で須田氏が「頭あがんないですか？」と問うた。すると吉村氏はこう応じた。

「いや、頭あがんないことないですね。それは…ああ…どうかな…」

うつむいて黙るボケで笑いを取ると、以下のように“マジレス”した。

「でもＯＢなんで。（橋下氏や松井氏の）意見はあるとしても、僕らは僕らの判断をします。松井さんや橋下さんと僕の意見が真っ向から反対することがあると思いますよ。今、都構想なんかについては、僕と松井さんの意見は真っ向から反対になってますから。意見が全く一致することはないと思いますが…」

ここまで歯切れ良く話してから突然また「ううん…」とうなってうなだれる“天丼”のボケで、大阪の首長らしく笑いを取っていた。