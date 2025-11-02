「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。試合後、米野球殿堂は第３戦の一塁ベースが殿堂入りすることを発表。スタッフは「ショウヘイオオタニがこのベースを９回、踏んだでしょ」と説明した。

山本由伸投手が第７戦で着用した帽子や、ロバーツ監督のユニホーム、そして第３戦で延長十八回にサヨナラホームランを放ったバットなど計８点が殿堂入りすると発表された。その中に第３戦で使用されたベースが入っていた。

選手のグッズではなく、なぜベースが？殿堂スタッフは「ショウヘイオオタニが９回、踏んだでしょ？」と説明。大谷は第３戦で２発３安打３打点の大暴れを見せた。さらに４打席連続敬遠など、ワールドシリーズ新記録となる１試合９出塁を達成した。

その功績をたたえ、一塁ベースが殿堂に送られる。試合後、大谷はグラウンドインタビューで「すごい展開でしたけど、全員がいい野球をして。素晴らしい勝ちだったなと思います」と語り、「最後は悔しい形で打たれてしまいましたけど。打たれた後も打線の一員として一生懸命プレーしようと思っていました」と語っていた。