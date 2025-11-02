陸上・全日本大学駅伝対校選手権（２日・熱田神宮―伊勢神宮、８区間１０６・８キロ）――駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７度目の優勝を飾った。

５区伊藤蒼唯（４年）が区間新記録の快走で３人を抜いて先頭に立ち、その後はトップを譲らなかった。２分１秒差で中大が過去最高タイの２位に入り、青学大が３位。８位の順大までがシード権を獲得した。

黒田朝日は区間新

青学大は５年連続で３位以内を確保。序盤の出遅れが響き、終始優勝争いに絡むことはできなかったが、７区では主将でエースの黒田朝日（４年）が「自分の最大限のパフォーマンスを発揮できた」と３人抜く区間新記録で一時は２位に浮上した。出雲７位の惨敗から巻き返して改めて存在感を示す一方、３連覇のかかる箱根に向け、大黒柱頼みからの脱却という課題も突きつけられた。

中央大、２０年ぶり２位

中大が粘り強い戦いで、２０年ぶりの２位。２区吉居駿恭（４年）が区間２位、４区柴田大地（３年）が区間賞で、それぞれ首位での中継を果たすと、最終８区は３位でたすきを受けた溜池一太（４年）が先に出た青学大との２４秒差を逆転。藤原正和監督は「勝ちに来たので優勝に届かなかったのは悔しい」と残念がったが、１０位に沈んだ出雲駅伝から立て直し、目標の箱根駅伝優勝へ弾みをつけた。