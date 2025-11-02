ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 秋篠宮さま、国際園芸博覧会の名誉総裁に…２０２７年３〜９月に横浜… 秋篠宮さま、国際園芸博覧会の名誉総裁に…２０２７年３〜９月に横浜市で開催 秋篠宮さま、国際園芸博覧会の名誉総裁に…２０２７年３〜９月に横浜市で開催 2025年11月2日 16時55分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 宮内庁は２日、秋篠宮さまが２０２７年３〜９月に横浜市で開催される国際園芸博覧会（園芸博）の名誉総裁に就任されると発表した。 任期は今年１１月４日から、園芸博が閉幕する２７年９月２６日まで。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 佳子さまが「正倉院 ＴＨＥ ＳＨＯＷ」鑑賞…多様な文様のパネルに「切り取られるとまた違った印象になりますね」 秋篠宮ご夫妻、「実りのフェスティバル」視察…富山県の担当者から昨冬の氷見ブリ豊漁聞き「良かったですね」 上皇ご夫妻、３年半ぶり葉山御用邸で静養…近くの海岸で地元住民と交流「きょうは本当に波が静か」 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 置床工事, 埼玉, 横浜, 墓, 鎌倉, 介護タクシー, 在宅医療, 生花, 大船