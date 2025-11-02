宮内庁

　宮内庁は２日、秋篠宮さまが２０２７年３〜９月に横浜市で開催される国際園芸博覧会（園芸博）の名誉総裁に就任されると発表した。

　任期は今年１１月４日から、園芸博が閉幕する２７年９月２６日まで。