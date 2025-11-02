タレント長嶋一茂（59）、かまいたち山内健司（44）が、2日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。番組が調べた“好感度調査”の中間報告を受け、コメントした。

濱家隆一（41）から「好感度調査の途中経過があります。年末まであと2カ月ありますから。（好感度を）下げた方がいいんですよね？」と質問した。

一茂と山内は「もちろん」と答えた。一茂は「上がっちゃいけないんだよ」と主張し、山内は「恥ずかしいやん」と続いた。その後、「山内、一茂、好感度が高いのは？」という調査結果では、山内42％、一茂58％で一茂の方が高いことが発表された。山内は一茂を「恥ずかしい」とイジり、一茂は「末代までの恥」と反応した。

一茂は「この間さ『チャーハン王』でさ、『興味がない』って言われたじゃん。あれ一番つらいんだよね。興味があって、嫌いで好感度が低い。これが最高なんだよね」と持論を展開。「『興味がない』は困っちゃう」と話し「自分でネガティブキャンペーンしないと」と自虐した。

濱家は「『24時間テレビ』で感動させちゃいましたからね、一茂さんは。ホームランで」と、一茂がホームラン企画で体を張っていた姿を語った。