レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWエンドリックは今冬の移籍が噂されている選手の1人だ。



19歳の同選手は昨シーズン、限られた出場時間ながら公式戦37試合で7ゴールという結果を残したが、シャビ・アロンソ監督に変わった今シーズンは出番を得られていない。



夏に怪我をし、シーズンのスタートが遅れたことも関係しているが、エンドリックはここまで1試合しか出られておらず、今節のバレンシア戦でやっと11分のプレイタイムを確保した。





そんな同選手は今冬出場時間を確保するためのレンタル移籍が噂されており、武者修行先に注目が集まっている。多くのクラブが獲得に興味を持っているとされるなか、英『Daily Star』によると、アストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドも争奪戦に参加する見込みだという。しかし、仏『Foot Mercato』や移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏はリヨンがレンタル先の最有力候補だと報じている。ロマーノ氏によれば、エンドリック自身はリヨン行きを最優先に考えており、同クラブへのレンタル移籍に前向きのようだ。来年のW杯に出るためにはまずクラブでの出場が必要なエンドリック。武者修行先候補はたくさんあるようだが、今冬の去就に注目集まる