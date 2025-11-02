¡ÖÁ´°÷¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»ØÎØ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¼«ÀÕ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º32ºÐ¼é¸î¿À¡¡WS½é¼ºÅÀ¤¬ÄËº¨¤Î9²óÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥ÁÈïÃÆ
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ËÎ×¤ß¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë4-5¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é¤Î2Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢1993Ç¯°ÊÍè¤Î32Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£41ºÐ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬5²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬ÀèÀ©3¥é¥ó¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿6²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î±¦Ãæ´Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿¶¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8²ó¤ËÂè5ÀïÀèÈ¯¤«¤éÃæ2ÆüÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4ÈÖ¼ê¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È¥¢¥¦¥È2¤Ä¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿9²ó°ì»à¤«¤é¼é¸î¿À¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸±Û¤¨¥½¥í¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹11²óÆó»à¤«¤é7ÈÖ¼ê¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë·è¾¡¤Îº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë»³ËÜÍ³¿¤ò°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡ÄÀÌÛ¤Î¥È¥í¥ó¥È¡£»î¹ç¸å¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼é¸î¿À¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤Î¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»ØÎØ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤À¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤Ê¼èºà¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º½é¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡ØMLB¸ø¼°¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤ÎX¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î9²ó¤ËÆ±ÅÀ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1960Ç¯¤Î¥Ó¥ë¡¦¥Þ¥¼¥í¥¹¥¡¼¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡Ë°ÊÍè¡¢65Ç¯¤Ö¤ê2ËÜÌÜ¡£Îò»ËÅª¤Ë¤â²ù¤¤¤¬»Ä¤ëÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
