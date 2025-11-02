大阪・読売テレビの「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が２日、放送され、大阪府・吉村洋文知事（日本維新の会代表）が出演。１８４日間の会期を終えて１０月１３日に閉幕した大阪・関西万博を総括した。

パネリストは万博の「良かったこと」「悪かったこと」をディスプレーで掲示。「いまだに（万博）反対派ですよ」という社会学者の古市憲寿氏は「悪かったこと」として「レガシーを考えていない」と主張した。

「万博が成功したって、大阪の人が喜んでますけど。すごいみんな、人がいいなと思うんですよ」

まずは“無邪気な大阪府民”にチクリ。そして以下のように続けた。

「確かに万博の半年間お祭りで盛り上がりました。でも大阪万博って、レガシー（受け継ぐべき業績）が未だにフワッとしてるじゃないですか。サーキット（を跡地に造る）って案がありましたけど、だったら、初めからサーキットを造っちゃって、（万博の）テーマを車とかモビリティーにして（絞って）やったら、お金浮いたじゃないですか？ なんで一回造って壊して、また造るの。めっちゃ無駄じゃないですか。この無駄、大阪の人は許せるんですか？」

ここまで古市氏の主張にうなずきつつ、時には笑みも浮かべていた吉村氏だが、いたずらっぽい表情で、こう応じた。

「いや、古市さんと万博会場で会ったんですよ…めっちゃミャクミャクつけてました」

スタジオがドカンと大笑いに包まれると、さらに古市氏を指さしながら続けた。

「『吉村さん、めっちゃ楽しいです！』って普通に言ってて、こう言うから。いや、すごい人やなと」

観念した古市氏が「５回行きました」と苦笑いすると、吉村氏は「懐疑的な古市さんも５回くらい行ってくれてる万博なら、これが答えなんです」とまとめた。そして住民のいない人工島・夢洲で「突き抜けた空間を造る」というプランを披露。「僕ら役所が考えると、しょうもない案しか出てこない。これはもう民間に考えてもらおうと。来年の春にも公募をします。来年の今頃には、その具体的な案というのが出てきます」と話した。