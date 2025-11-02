◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

前回１２位でシード落ちを経験した中大は過去最高に並ぶ２位でゴールした。全選手が区間１０番以内でまとめ、出雲１０位だった雪辱を果たした。藤原正和監督は「優勝争いをあまり経験できていなかったチームなので、今回上積みできたのが大きい」と振り返った。

２区を走った主将の吉居駿恭（しゅんすけ、４年）は７人抜きで先頭でタスキを渡した。指揮官は「状態が良かったので区間上位で来ると思っていた。エースらしい働きをしてくれた」とたたえた。

吉居、溜池一太（４年）、本間颯（３年）と１万メートル２７分台トリオが強みの中大だが指揮官は「全体的に戦力が上がってきた。優勝を本気で狙っているチームになってきた」とチームの底上げを実感している。この日４区を務め、誕生日２１歳のだった柴田大地（３年）は国学院大の高山豪起（４年）と先頭争いの末に区間賞を獲得。「いま１番調子もよくて伸びてきているので、また一つエース格に成長してきている。よくやったと褒めてやりたい」と活躍を評価した。

１９９６年以来の総合優勝を狙う箱根に向けては「本当に箱根を目指しているチームなので」とキッパリ。「今回先頭争いできたこと、あとは山要員への自信みたいなところも含めて、箱根を絶対に取りに行きたいと自信を深められたと思う」と語った。