◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）

Ｇ１馬７頭など実力馬がそろった伝統の中距離戦は１４頭で争われ、１番人気のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、Ｇ１初制覇を飾った。メイショウタバルが逃げてペースをつくるなか、道中は中団。直線残り１００メートルで先行勢をとらえると、外から伸びる後続も振り切った。勝ちタイムは１分５８秒６。

２歳時はアイビーＳ、今年は共同通信杯と東京で２勝。春は皐月賞３着、日本ダービー２着と世代トップクラスの力を見せてきた。今回はダービー以来５か月ぶりのレースで、年長馬も撃破して初タイトルをつかんだ。３歳馬（１９３８〜８６年は出走できず）のＶは３７年ハツピーマイト、９６年バブルガムフェロー、０２年シンボリクリスエス、２１年エフフォーリア、２２年イクイノックスに続く６頭目の快挙となった。

初コンビのクリストフ・ルメール騎手は、秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続く３週連続のＧ１制覇で、天皇賞・秋は１８年レイデオロ、１９、２０年連覇のアーモンドアイ、２２、２３年連覇のイクイノックスに続く６勝目。

２着は３番人気で、３歳馬のミュージアムマイル（クリスチャン・デムーロ騎手）、３着は８番人気のジャスティンパレス（団野大成騎手）が入った。

５歳牝馬のシランケド（横山武史騎手）は４角１４番手から、上がり３ハロンメンバー最速の３１秒７で追い込んで４着だった。

横山武史騎手（シランケド＝４着）「すごくいい脚を使ってくれました。１週前追い切りに乗ったときは正直、微妙かなと思ったのですが、調教師から良くなっていると聞いていたし、返し馬でもいいと感じました。展開の運がなかったですね。Ｇ１でもやれる決め手を見せたので、これからが楽しみです」

牧浦充徳調教師（シランケド＝４着）「展開的にしんどかったですね。女の子だけど、最後は一線級相手でも脚を使ってくれました」