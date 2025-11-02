俳優の坂東龍汰（28）が2日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。親交が深い俳優の寛一郎（29）のモテについて語った。

この日、番組ではプライベートでも親交が深い俳優の歌舞伎俳優の片岡千之助、俳優の寛一郎と対談。ひとり時間も楽しむが好きな人との時間が大好きのようで「寛（寛一郎）に毎日電話しちゃう。しかも、テレビ電話。寛が寝起きで顔パンパンなやつとかスクショしてゲラゲラ笑ってる」と、仲の良さをアピールした。

魅力的な寛一郎について「男モテ話、多いんだよね。先輩達も彼氏にしたいってみんな言うんだけど、俺は絶対嫌だ！」と断言。「嫌な理由として、ひとつクレームがあるんですよ」と語り始めた。「会うたび会うたび最近面白いことないとかあったとか聞いてくるわけ。そんなプレッシャー与えてくるんですよ」と異議を申し立てた。

ただ、坂東も寛一郎の顔立ちについて「本当に美しい。俺らにない色気があるよな、エロいよね」と称賛。「でも、女性にはモテないんだよね…」といじり、笑いを誘った。

坂東の言葉に寛一郎も「自分が言われたら返すこともないんだけど…」と共感も「別に自分にとって面白いことでも、その人にとって別に面白いこととは限らない。だからこの質問する時に、大抵その人が持ってる人との距離が測れるわけ」と説明した。