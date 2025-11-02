6600ËüÇ¯Á°¤Î¶²Îµ¤Î¡Ö¥ß¥¤¥é¡×¤ÎÈéÉæ¡¢¼Â¤Ï´°àú¤ÊÇ´ÅÚ¤Î¥Þ¥¹¥¯¡¡¤½¤ÎÀ¸À®²áÄø¤Ï
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£ÅìÉô¤Î¹Ó¤ìÃÏ¤Ë¤¢¤ë¥é¥ó¥¹ÁØ¤ÏÀè»Ë»þÂå¤Î²½ÀÐ¤ÎÊõ¸Ë¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢Éý10¥¥í¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤í¤³¾õ¤ÎÈéÉæ¤ä¤Ò¤Å¤á¡¢¤È¤²¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤Þ¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¶²Îµ¤ÎÉ¸ËÜ¤¬6ÂÎ°Ê¾åÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÀÊ¸¤Î¼çÉ®¼Ô¤Ç¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥ì¡¼¥ÎÇî»Î¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ò¡Ö¥ß¥¤¥éÃÏÂÓ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò²òÌÀ¤·¡¢¶²Îµ¤Î¥ß¥¤¥é¤È¤Ï²¿¤«¤òÀµ³Î¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1900Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤¤¤¦²½ÀÐ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¥é¥ó¥¹ÁØ¤Ç¡¢¥«¥â¥Î¥Ï¥·¶²Îµ¡Ö¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¡¦¥¢¥Í¥¯¥Æ¥ó¥¹¡×¤ÎÉ¸ËÜ2ÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ü³Ê¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Î¸ÅÀ¸Êª³Ø¼ÔH¡¦F¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤í¤³¤È¡¢¼ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆù¼Á¤ÎÆÍµ¯¤ò»ý¤Ä¹ÈÏ°Ï¤ÎÈéÉæ¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥»¥ì¡¼¥Î»á¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö²æ¡¹¤¬È¯¸«¤·¤¿ÍÄÂÎ¤Î¥ß¥¤¥é¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶²Îµ¤Î¥ß¥¤¥é¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥»¥ì¡¼¥Î»á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Ìó1À¤µª¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬È¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤È¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ü³Ê¤¬Î©ÂÎÅª¤Ê»ÑÀª¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÈéÉæ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÄ§¤¬ÌÀ³Î¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÃÏÃæ¤Ç6600ËüÇ¯¤â·Ð¤Æ¤Ð»ÄÂ¸¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¡Ö¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤Ï1912Ç¯¤Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥ß¥¤¥é¤Î¤è¤¦¤Ë´¥Áç¤·¤¿ÈéÉæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥»¥ì¡¼¥Î»á¡£¡Ö¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¤½¤ì¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆæ¤À¤Ã¤¿¡×
º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆæ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¡¢¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¬º£¸å¡¢¥ß¥¤¥é¤òÈ¯¸«¡¦Ç§¼±¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢µðÂç¶²Îµ¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£Ç´ÅÚ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¶²Îµ¤Î»àÂÎ
¥»¥ì¡¼¥Î»á¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢CT¥¹¥¥ã¥ó¤ä3D¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡¢ÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡¢XÀþÊ¬¸÷Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢2000Ç¯¤È01Ç¯¤Ë¥é¥ó¥¹ÁØ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¥ß¥¤¥é2ÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£2ÂÎ¤ÏÍÄÂÎ¤ÈÀ®ÂÎ¤Î¼ã¤¤¸ÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ì¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤âÄ´¤Ù¡¢»îÎÁ¤òºÎ¼è¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤¿¤¬¡¢ÆðÁÈ¿¥¤Î»Ä³¼¤Ï°ìÀÚ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î¾å¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¸ü¤µ¤¬1¥ß¥ê¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇö¤¤Ç´ÅÚÁØ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤ÏÉ¸ËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÈéÉæ¤Î¡Öº¯À×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¥ì¡¼¥Î»á¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÍÑ¸ì¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤è¤êÀµ³Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ò·ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤¬¸½ºß¤ÎÊÆÀ¾Éô¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Çò°¡µª¸å´ü¤Ï¡¢µ¤¸õ¤Ï´³¤Ð¤Ä¤È¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹ß±«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬È¯¸«¤·¤¿¥ß¥¤¥é¤ä¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤Ç²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Â¾¤ÎÆ°Êª¤Î»à°ø¤Ï´³¤Ð¤Ä¤À¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤É¸ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢»à³¼¤Ï1½µ´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆü¸÷¤Î²¼¤Ç´¥Áç¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¹¿¿å¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à³¼¤ÏÂÏÀÑ¡Ê¤¿¤¤¤»¤¡ËÊª¤Î²¼¤ËËä¤â¤ì¤¿¡£ÉåÇÔ¤·¤¿»à³¼¤Ï¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤ÎËì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ï¼þ°Ï¤ÎÂÏÀÑÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÇ´ÅÚ¤òÀÅÅÅµ¤¤Ç°ú¤´ó¤»¤ë¡£Çö¤¤Ç´ÅÚ¤ÎËì¤Ï¡¢²¼ÁØ¤ÎÁÈ¿¥¤¬´°Á´¤ËÉåÇÔ¤·¤¿¸å¤âÄ¹¤¯»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê·ÁÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢´°àú¤ÊÇ´ÅÚ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
¡ÖÇ´ÅÚ¹ÛÊª¤ÏÀ¸Êª¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ÆÉÕÃå¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÈéÉæ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆðÁÈ¿¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎºÇ³°ÁØ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë·¿¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¥¨¥â¥ê¡¼Âç³Ø´Ä¶²Ê³ØÉô¶µ¼ø¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇ´ÅÚ¤¬¶²Îµ¤Î¤¦¤í¤³¤ä¤È¤²¡¢¤Ò¤Å¤á¤ÎÀº¹ª¤Ê¾ÓÁü²è¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ÓÁü²è
ºÇ¶áÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿2ÂÎ¤Î¥ß¥¤¥é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ì¡¼¥Î»á¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î»Ñ¤ò¾ÜºÙ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÏÂÎÄ¹12¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¼ó¤ÈÇØÃæ¤ËÆù¼Á¤ÎÆÍµ¯¤¬¤¢¤ê¡¢Èø¤Ë¤Ï°ìÎó¤Ë¤È¤²¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÈéÉæ¤ÏÇö¤¯¡¢¶»³Ô¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¤·¤ï¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê¾®ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤í¤³¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç´ÅÚÀ½¤Î¥Þ¥¹¥¯¤«¤é¡¢¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ë¤Ï¤Ò¤Å¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ò¤Å¤á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÓ®ÆýÎà¤À¤±¤Ë¤·¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥É¥â¥ó¥È¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï¤Ò¤Å¤á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ºÇ¸Å¤ÎÎ¦¾åÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤Å¤á¤ò»ý¤Äà¨Ãî¡Ê¤Ï¤Á¤å¤¦¡ËÎà¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÎã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¥ì¡¼¥Î»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£