¹â¿Ü¸÷À»»á¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¡Ö£µÊ¸»ú¡×¤Ë£Ø´¿´î¡ÖÊüÁ÷¼¼¤ÎÉü³è´õË¾¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×Â³¡¹
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊüÁ÷ºî²È¤Î¹â¿Ü¸÷À»»á¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¾ËÜ¿Í»ÖÍÍ¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿³Ú²°¤ÎÈâ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î1ÆüÅöÆü¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍÎÁÇÛ¿®ÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç24Ç¯1·î°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®²ñ¾ì¤Ë¤ÏÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿Ìó60¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÇï¼ê¤ÈÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤Ï¾¾ËÜ¤Î³Ú²°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÊüÁ÷¼¼Éü³è´õË¾¡¡²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¡×¡Ö¾¾ËÜÊüÁ÷¼¼16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ËÌá¤Ã¤Æº£¤Î¸½Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¹â¿Ü¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¾¾¤Á¤ã¤ó¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹â¿Ü¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ëÃË¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¸ÇÛ¿®¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹â¿Ü¤µ¤ó¤ÎÀ¼Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤ÏÊ¼¸Ë¡¦Æôºê½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±¶¿Æ±³ØÇ¯¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡Ö¥¬¥¤Î»È¤¤¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ÖIPPON¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ê¤ÉÆ±¥³¥ó¥Ó¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¡¢ÌÁÍ§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£01Ç¯10·î¤«¤é09Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TOKYO FM¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÊüÁ÷¼¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤È2¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£