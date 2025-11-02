声優河西健吾（40）が2日、都内で「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」10周年記念プロジェクトイベントに、元乃木坂46生駒里奈（29）と出席した。

この日、同プロジェクトとして10月31日に期間限定で公開された特別編集版「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント−小さな挑戦者の軌跡−」、鉄血10周年記念新作短編「幕間の楔」（ともに長井龍雪監督）の公開記念舞台あいさつを行った。

河西は「機動戦士ガンダム オルフェンズ」で主人公三日月・オーガス役を担当。「幕間の楔」はテレビアニメ全50話を抽出した作品。「10年走り続けて、『映画をやりたい』と言い続けてきてかなった」とし「言い続けていれば、これから先20周年、30周年の節目でかなうんじゃないかなと思います」と続けると、「幕間の禊は短編じゃないですか。長編をやりたい！」と、次なる夢を訴えた。

「ウルズハントもまだまだ展開が気になるので、続きを見たい」と続け、「それは10年一緒に走り続けてくれた皆さまの力があったからこそだと思うので、もうしばらく、いやもっともっと我々と一緒に走り続けてほしいです」と会場に呼びかけた。