元K-POPアイドル、妊娠発表から約3週で流産を報告「（赤ちゃんの）動きがほとんどなく…」

フランス出身のタレント、ロビン・デイアナとガールズグループLPG出身の歌手キム・ソヨン夫妻が、流産のニュースを伝えた。

去る11月1日、2人は夫婦のSNSを通じて、「残念なことに結局私たちは今日、稽留流産判定を受け、搔爬（そうは）手術をしてきた」と綴った。

この日、2人は「たくさん応援してくださっただけに奇跡が起こることを願ったが、あまりにも低い確率だったようだ」として、「今日動きがほとんどないことを確認し、手術をちゃんと終えて、わかめスープを食べ、家に帰って療養中だ」と述べた。

（写真＝ロ夫婦Instagram）左からロビン・デイアナ、キム・ソヨン

これとともに、「私たちの話を見守り、応援していただき感謝する」として、「悲しくないと言ったら嘘になるが、関心と応援をもらっただけに、すぐに立ち上がってまた明るい姿でやっていこうと思う」と話した。

最後に、2人は「私たちと同じ状況にあった方々の激励と応援にたくさん力をもらっている」として、「今回は残念ながら会えなかったが、身体を頑張って管理して、また可愛い赤ちゃんに会えるよう肯定的に考える」と付け加えた。

これに先立ち、2人は2025年5月に結婚式を挙げた。続けて最近、自然妊娠を知らせたが、その後、流産を伝えた。