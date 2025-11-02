Snow Man向井康二、派手髪×ヤンキー座りの「フェイクマミー」オフショット公開「副社長との落差が激しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の波瑠と川栄李奈がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）の公式X（旧Twitter）が11月2日に更新された。劇中ショットが公開され反響が集まっている。
【写真】スノ向井「落差が激しすぎ」と話題のヤンキー姿
|「こいつらとつるんでる時が一番ヤバい」のコメントと共に向井康二演じる黒木竜馬の劇中ショットが公開された。黒髪でスーツを着た副社長姿とは全く違う、髪を明るく染め、派手な衣装でヤンキー座りする姿が披露されている。
この投稿には「ヤンキー竜馬もいい」「副社長との落差が激しすぎる」「最高のビジュアル」「かっこよさは変わらない」「めっちゃ気になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆向井康二、ヤンキーショット披露
◆向井康二の劇中ショットに反響
