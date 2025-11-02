◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースが球団史上初、MLBでも3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりにワールドシリーズを連覇し、2025年シーズンが終了した今季の大リーグ。今年3月には日本開催となったドジャース―カブスの開幕戦で幕を開け、ワールドシリーズはカナダ・トロントで幕を閉じ、米国以外で開幕＆閉幕は大リーグ史上初となった。ドジャースの大谷翔平投手（31）は3年連続本塁打王こそ逃したものの、自己最多を更新する55本塁打を放ち、投手としても右肘手術から復帰して749日ぶりの白星を挙げるなど、本格的に二刀流に復帰した今季を振り返った。

☆日本開幕 3月18日に東京ドームで、ドジャース・山本由伸、カブス・今永昇太の大リーグ史上初となる日本投手による投げ合いで25年の大リーグが幕を開けた。「1番・DH」で先発した大谷は対今永は無安打に終わったが、2安打2得点の活躍で4―1の開幕戦勝利に貢献。翌19日に行われた第2戦では今季1号を放ち、超満員の観衆を沸かせた。

☆長女誕生 4月19日に自身のインスタグラムで真美子夫人が第1子を出産したことを公表。長女誕生後はなかなか一発が生まれず、8試合、34打席を要したが4月29日のマーリンズ戦でパパ1号を放った。「寝不足気味だけど、心地のいい寝不足というか、幸せな寝不足だったので球場でも動きは良かった」のコメントがファンの反響を呼んだ。

☆メジャー通算250号 6月14日のジャイアンツ戦での先頭打者弾でメジャー通算249号。この一発がメジャー通算200人斬りともなった。さらに第4打席で今季3度目、通算22度目の1試合2発とする今季25号を放ち、メジャー通算250号を達成した。

☆投手復帰 6月16日のパドレス戦で右肘手術から663日ぶりのマウンドへ。1回28球で2安打1失点、最速は100・2マイル（約161・3キロ）だった。

☆日米通算300号 6月24日のロッキーズ戦で達成。80試合目の出場で今季27本塁打とし、先頭打者では歴代最多となった。

☆メジャー通算1000安打 8月6日のカージナルス戦で今季39号を放ち、イチロー、松井秀喜以来の快挙を達成。この日は投手としても4回1失点8奪三振の快投を見せた。

☆術後初勝利 自身のボブルヘッド人形が配られた8月27日のレッズ戦で投手復帰後最長5回、最多87球を投げ5回1失点と好投。9奪三振も復帰後最多で749日ぶり勝利を挙げた。

☆史上6人目2年連続50本塁打 9月16日のフィリーズ戦で達成。過去5人はベーブ・ルース、ケン・グリフィーら球史に名を残す大打者ばかりで、歴代最多762発のバリー・ボンズでさえ到達できなかった快挙だった。また、この試合で投手として今季50奪三振に到達し、ルースもできなかった史上初の「50本塁打＆50奪三振」を達成した。

☆自己最多＆球団新55本塁打 今季シーズン最終戦となった9月28日のマリナーズ戦で達成。しかし、フィリーズ・シュワバーには1本及ばず、3年連続本塁打王は逃した。

☆PS史上初の二刀流出場 10月4日のフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打は自己ワーストタイ1試合1試合4三振だったが、投は6回3失点と好投してPS初白星を挙げた。PS初登板での9奪三振は球団3位。佐々木朗希が初セーブを挙げ、日本選手がPS同一試合で先発勝利＆セーブは史上初となった。

☆リーグ優勝決定シリーズMVP 10月17日のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発し、投手で先頭打者弾はMLB史上初。投手史上初の3発＆10奪三振の伝説的活躍でシリーズMVPを獲得した。

☆WS史上最長タイ延長18回の大死闘 第1〜4打席まで二塁打2本、本塁打2本を放ち、その後はWS史上初の4申告敬遠。1試合9出塁はPS史上最多となった。試合はWS史上2番目の長さとなる6時間39分、延長18回の死闘を制した。

☆球団史上初のWS連覇 第4戦先発から中3日で「1番・投手兼DH」で先発。投手としては2回1/3を5安打3失点KOも打撃では2安打を放った。チームは1点を追う9回にロハスが起死回生の同点弾。山本由伸は4―4の9回1死一、二塁からマウンドに上がり、2回2/3を1安打無失点に抑えて勝利投手となり、WS3勝目を挙げてMVPに輝いた。